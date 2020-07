MotoGp – La carica di Dovizioso: “in Andalusia ancora più forti. Auguro a Marquez una pronta guarigione” (Di mercoledì 22 luglio 2020) A meno di una settimana dal Gran Premio di Spagna, che si è disputato domenica scorsa sul circuito di Jerez de la Frontera, il Ducati Team torna in pista ancora una volta sul tracciato spagnolo per il secondo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGp 2020, il Gran Premio di Andalusia. Il terzo posto di Andrea Dovizioso domenica scorsa (miglior risultato del forlivese in MotoGp a Jerez) ha portato a quota cinque i terzi posti ottenuti da Ducati sul circuito spagnolo, mentre l’unica vittoria e pole position della casa di Borgo Panigale in Andalusia risalgono rispettivamente al 2006 e 2003, entrambe con Loris Capirossi. Dopo il podio del forlivese e il nono posto di Danilo Petrucci, la squadra italiana è pronta ad affrontare un altro fine ... Leggi su sportfair

