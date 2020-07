Maxisequestro di gatti in provincia di Ancona: settanta animali maltrattati, tra cui diversi cuccioli di razza [FOTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Circa settanta gatti malati e un cane detenuti in spazi malsani e maleodoranti all’interno di una casa nei pressi di Trecastelli (Ancona). Questo lo scenario che si è presentato questa mattina davanti alle guardie zoofile Oipa del nucleo di Ancona e a un veterinario intervenuti a seguito di una segnalazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali del Comando di Senigallia, allertati dalle zoofile per un intervento congiunto, e la proprietaria dell’immobile dato in affitto a una donna che viveva nell’appartamento con la madre e i gatti in gravi condizioni igienico sanitarie. «La donna, che all’inizio ha dichiarato telefonicamente di essere assente, alla fine era in casa con la madre, che ci ha aperto la porta della ... Leggi su meteoweb.eu

