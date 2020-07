Matteo Ascheri è il nuovo Presidente di Piemonte Land of Perfection (Di mercoledì 22 luglio 2020) Matteo Ascheri è stato eletto Presidente di Piemonte Land of Perfection, il superconsorzio Piemontese che dal 2011 offre ai consorzi di tutela un tavolo di confronto continuo dove individuare operatività e strategie comuni per valorizzare la produzione enologica regionale. Ad affiancare il Presidente del Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ci saranno Filippo Mobrici e Paolo Ricagno, in qualità di vicepresidenti. “Ringrazio i membri del Consiglio per la fiducia che hanno voluto accordarmi – dichiara il neoPresidente – e verso i quali mi impegno fin da oggi a rappresentare pariteticamente tutto il comparto del vino Piemontese, a prescindere dalle differenze che ... Leggi su winemag

Attualmente Piemonte Land raggruppa tutti i quattordici consorzi riconosciuti dal Mipaaf, coprendo la quasi totalità della superficie vitivinicola regionale, pari a 44.200 ettari. Qui, sfruttando la p ...

