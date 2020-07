L'incubo di Conte non è Rutte. Ecco cosa gira nella chat dei ministri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo quanto risulta a Il Tempo da ieri con spirito fortemente bipartisan nelle chat del consiglio dei ministri presieduto da Giuseppe Conte e fra gli esponenti della maggioranza circola questa elegante vignetta sull'esito del vertice Ue. E dimostra come in questa trattativa l'incubo del premier italiano non fosse per nulla Mark Rutte... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : incubo Conte L'incubo di Conte non è Rutte. Ecco cosa gira nella chat dei ministri Il Tempo Fondi europei, come saranno spesi, chi lo deciderà, chi li gestirà? Ecco il nuovo incubo italiano

Ora c’è un nuovo incubo. Come spendere i tanti soldi piovuti dal cielo ... che si aggiungerebbero alla già precaria situazione economica italiana. La lite fra Conte e Di Maio: chi guiderà i grillini?

Prodi ricorda come l’Olanda rompe nei vertici europei

A leggerne il consueto editoriale sul Messaggero, fra i pochi a non avere seguito come una “notte da incubo”, qual è stata avvertita da altri, quella trascorsa a Bruxelles per il pugilato vantato dal ...

