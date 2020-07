Inter Fiorentina LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Inter e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Inter Fiorentina 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Fiorentina 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva con il nostro 'Toro' ?? Video e statistiche su #InterFiorentina ??… - Gazzetta_it : #Inter #Handanovic come #Facchetti: contro la Fiorentina presenza n. 475 in serie A - kondeees : @betsilin_com @goldlucky16 Inter 2-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Genoa Lecce 2-0 Brescia ?? gokhaan *************… - FantaGoAl3 : Chi vuol seguire Inter Fiorentina con me? #InterFiorentina #Inter #Fiorentina #SerieA #acf - LuigiBevilacq17 : RT @EmmeEmm_: Partite che mi interessano di più stasera: 1) Spal Roma per l'Europa League diretta 2) Parma Napoli per fare il tweet del s… -