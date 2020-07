Il GRAN CALDO tornerà a fine luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Partiamo da un presupposto: sta facendo CALDO anche ora. Nelle ultime ore le condizioni meteo sono nuovamente cambiate, grazie al crescente apporto anticiclonico. Come vi abbiamo detto più volte, si tratta dell’Alta Pressione delle Azzorre e in quanto tale mai potrebbe provocare ondate di CALDO eccezionali. Nei prossimi giorni, segnatamente nel weekend, avremo nuovamente una diminuzione delle temperature perché le correnti dell’Oceano Atlantico riusciranno a inserirsi sul Mediterraneo. Verranno coinvolte soprattutto le zone centro settentrionali italiane, dove tra l’altro si verificherà anche un’ondata di maltempo. A fine mese GRAN CALDO. Ma al di là di quel che accadrà tra qualche giorno, la nostra attenzione è ... Leggi su meteogiornale

CorriereQ : Il GRAN CALDO tornerà a fine luglio - slagfox : @PiccolaJedi74 Porta qualche granello di sale con te da mettere sotto la lingua e fai degli accertamenti. Il gran c… - farego : RT @Giulio_Firenze: Luglio 2020, ad oggi, è risultato più caldo della norma su gran parte d'Italia, tuttavia la percezione di molti è che s… - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: Meteo di oggi: in gran parte soleggiato e caldo. Nel pomeriggio, a partire dalle Alpi, aumento della nuvolosità accompagna… - astrogeo_va : Meteo di oggi: in gran parte soleggiato e caldo. Nel pomeriggio, a partire dalle Alpi, aumento della nuvolosità acc… -

Ultime Notizie dalla rete : GRAN CALDO

Corriere Quotidiano

Il difensore napoletano sarebbe il primo nome sulla lista anche se resta calda la pista Ligi. Interessamento per il giovane esterno dell’Udinese Compagnon TRIESTE Anche se i difensori centrali attua ...Bergamo, 21 luglio 2020 – L’Atalanta per una notte si conferma seconda forza del campionato. Battuto (a fatica) anche il Bologna, decide un gol di Muriel entrato in campo dopo l’intervallo. Ritmi bass ...