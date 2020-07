Giulia De Lellis spaventa i fan: “Mi devo operare, mi sono cag**a sotto” (FOTO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’influencer Giulia De Lellis ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha annunciato che si deve operare. Un po’ di giorni fa, aveva ammesso di avere un problema alla gola che le portava sempre un costante abbassamento della voce. Per un’ipocondriaca come lei questa era certamente una preoccupazione non indifferente. Pertanto, dopo aver atteso un po’ di tempo, si è decisa ad andare dal medico per farsi visitare. Il responso non è stato esattamente dei migliori. Giulia si deve operare al naso Giulia De Lellis si dovrà operare. La ragazza ha spiegato di avere un problema al naso che le porta ad avere dei disturbi alquanto fastidiosi. La visita medica a cui si è sottoposta l’ha leggermente ... Leggi su kontrokultura

QuotidianPost : Giulia de Lellis problemi di salute: “Non sarà semplice guarire” - SereGuerr : Raga ma quanto è bella Giulia De Lellis uffaaa voglio essere come lei - DonnaGlamour : Vacanze da sogno per i Damellis: non immaginerai mai dove… - Novella_2000 : Nelle stories di un ex di Giulia De Lellis spunta...un altro ex di Giulia De Lellis - is_sabrina8 : Prima che mi possano attaccare eventuali bimbe di Giulia. Non dico che la De Lellis sia vergognosa, ma che sia verg… -