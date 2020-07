Gasperini: “Orgogliosi del record. Ci alleniamo per la Champions” – VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al termine del match vinto contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al termine del match vinto contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni sul record di punti e sull’eventuale preparazione della Champions League: «record di punti? Sì, era il record a cui tenevamo. È la squadra che nella storia dell’Atalanta ha fatto più punti ed era giusta fosse questa. Cercheremo di utilizzare queste partite per giocare con continuità, ci alleniamo troppo poco. Abbiamo deciso di giocare con continuità, poi avremo 12 giorni dopo per scegliere che tipo di lavoro fare per prepararci alla ... Leggi su calcionews24

Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Col Bologna per proseguire la serie positiva' - - Fprime86 : RT @tuttosport: #Atalanta, #Gasperini: 'Orgogliosi di essere tra le prime quattro' ??? ?? - infoitsport : Gasperini: «Tra le migliori 4, orgogliosi» Sfida col Bologna, ecco i 23 convocati - zazoomblog : Atalanta-Bologna Gasperini: “Orgogliosi della qualificazione in Champions. Affronteremo le ultime partite al meglio… - tuttosport : #Atalanta, #Gasperini: 'Orgogliosi di essere tra le prime quattro' ??? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini “Orgogliosi