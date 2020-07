FIFA 21: svelata la copertina ufficiale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mbappè, una delle più brillanti stelle del calcio di oggi, rappresenta la prossima generazione di grandi calciatori. Oltre al suo talento di fama mondiale, incarna anche lo spirito della community globale di FIFA grazie alla sua dedizione per accrescere la cultura calcistica e rinforzare il legame tra il gioco e milioni di persone in tutto il mondo. Il nuovo protagonista della copertina di FIFA 21 ha segnato in più occasioni nel Campionato Mondiale di Calcio, ha vinto titoli di campionato, è stato nominato Golden Boy nel 2017 e ha vinto il titolo di Giocatore dell'Anno nella Ligue 1 a soli 20 anni. Ha firmato il suo primo contratto professionale nel 2016. Ora, Kylian Mbappé può aggiungere la copertina di FIFA tra i suoi traguardi.La notizia arriva sulla scia del ... Leggi su eurogamer

