Covid-19 | OXFAM | “Exta profitti nel 2020 per 17 multinazionali Usa”

(Teleborsa) – Mentre a causa del Covid-19 il mondo sprofonda nella peggiore crisi economica dal secondo dopoguerra nel 2020 17 delle 25 top-companies USA nel settore farmaceutico, dell'informatica e del credito realizzeranno oltre 85 miliardi di dollari di utili extra rispetto alla media 2016-2019. Secondo le stime del rapporto Pandemic Profits Exposed, pubblicato oggi da OXFAM, tassare la redditività eccezionale di queste multinazionali – tra le quali figurano Microsoft, Johnson & Johnson, Pfizer, Facebook, Apple, Google e Visa – basterebbe a contenere la pandemia. "Negli Stati Uniti alcune grandi corporation, in particolare del settore tecnologico e farmaceutico registrano utili stratosferici a causa della domanda eccezionale dei loro beni e servizi generata dalla pandemia.

Risorse che potrebbero essere usate per contenere la pandemia da Covid-19 e porre un argine alle enormi disuguaglianze che l'emergenza sta accrescendo ovunque. Secondo le stime di Oxfam infatti, il ...

