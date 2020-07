Covid-19, arriva la svolta nelle cure: isolati i “super anticorpi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Covid-19, arriva la svolta nelle cure: isolati i “super anticorpi”. Sembrano essere efficaci contro il Coronavirus e aprono la strada per realizzare farmaci e vaccini La pandemia di Coronavirus continua a far paura. Le ondate multiple in alcune regioni del mondo (soprattutto Nord e Sud America) hanno mostrato una situazione che è ancora tutto tranne … L'articolo Covid-19, arriva la svolta nelle cure: isolati i “super anticorpi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LegaSalvini : ++ #SALVINI: “IL VIRUS ARRIVA IN BASILICATA PER COLPA DEGLI IMMIGRATI TRASFERITI DAL GOVERNO” ++ “La Basilicata no… - SorryNs : RT @andiamoviaora: Basilicata: non è più Covid-free per 25 immigrati positivi. Ringraziamo la #Lamorgese perché dove la natura non arriva,… - lorenzmariapia : RT @andiamoviaora: Basilicata: non è più Covid-free per 25 immigrati positivi. Ringraziamo la #Lamorgese perché dove la natura non arriva,… - CyberSecHub0 : RT @cybersecitalia: L’accusa, che arriva direttamente dal Dipartimento di Giustizia americano, incrimina due giovani hacker cinesi: Li Xiao… - CyberSecHub0 : RT @Key4biz: L’accusa, che arriva direttamente dal Dipartimento di Giustizia americano, incrimina due giovani hacker cinesi: Li Xiaoyu, 34… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arriva Covid, arriva il test rapido salivare: i risultati in cinque minuti Il Mattino Sanremo 2021 date ufficiali e spoiler, Amadeus su De Filippi: «Tutto è possibile», e la Ferragni?

Se ne parla praticamente da quando è calato il sipario sulla fortunatissima passata edizione: l’ultimo grande evento di aggregazione prima della drammatica pandemia di coronavirus. Con il cuore ...

La richiesta dei consiglieri di centrosinistra: "Un consiglio comunale aperto per la riapertura delle scuole"

Convocare un consiglio comunale straordinario, aperto ai cittadini, alle istituzioni scolastiche, ai sindacati ed alla Provincia per discutere della questione della riapertura delle scuole in città ch ...

Se ne parla praticamente da quando è calato il sipario sulla fortunatissima passata edizione: l’ultimo grande evento di aggregazione prima della drammatica pandemia di coronavirus. Con il cuore ...Convocare un consiglio comunale straordinario, aperto ai cittadini, alle istituzioni scolastiche, ai sindacati ed alla Provincia per discutere della questione della riapertura delle scuole in città ch ...