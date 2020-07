Coronavirus, scoperti i “super anticorpi” per combatterlo: la svolta (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’ultima buona notizia in merito alla ricerca contro il nuovo Coronavirus arriva dalla Columbia University di New York. I suoi ricercatori, infatti, hanno isolato una tipologia di anticorpi che sembra essere finora la più efficace per contrastare il virus. La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature, ha avuto come oggetto diversi tipi di anticorpi, prelevati da pazienti Covid-19: quelli isolati dai ricercatori che si mostrano più efficaci potrebbero essere il punto di partenza per produrre farmaci e vaccini. La ricerca della Columbia University Secondo i ricercatori della Columbia University, tali “super anticorpi” potrebbero essere riprodotti in grande quantità, per fornire nuovi strumenti per la prevenzione e la cura del Covid-19. Per ora, i test sugli animali hanno mostrato risultati molto ... Leggi su quifinanza

Nuove prospettive di cura per il coronavirus. Un team di ricercatori ha infatti isolato i "super anticorpi" che ad ora mostrano di essere i più efficaci contro il nuovo Covid fra tutti quelli isolati ...

Bolsonaro ancora positivo al virus, contagiati anche due ministri

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è ancora positivo al nuovo coronavirus. Lo ha confermato il tampone di verifica cui si è sottoposto ieri dopo aver scoperto di aver contratto la malattia lo ...

