Coronavirus | in Trentino 20 positivi | 16 in focolaio a Rovereto

Sono 20 casi i nuovi casi Covid-19 in Provincia di Trento: 4 sono riferibili a una famiglia del Kosovo residente a Pergine, mentre 16 riguardano il focolaio alla Bartolini di Rovereto. "Sono numeri importanti, ma dall'altra sono fattispecie ben definite e orientate in un canale chiaro", ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. I numeri sono emersi dalla campagna di tamponi dell'Azienda sanitaria di Trento tra i lavoratori della zona industriale di Rovereto, dove è stato accertato un focolaio da Covid alla Bartolini dopo che tre lavoratori sono risultati positivi al tampone. Si tratta dei risultati dei primi 70 tamponi, effettuati lunedì. Domani dovrebbero arrivare anche i risultati della seconda fase di verifiche, durante la quale sono stati ...

