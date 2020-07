Calciomercato Sampdoria – Un club arabo su un attaccante blucerchiato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Calciomercato Sampdoria – Potrebbe non essere più in blucerchiato il futuro di Gastòn Ramirez. L’attaccante uruguaiano sarebbe stato messo al centro dei riflettori dall’Al Ain, club in forte ascesa degli Emirati Arabi Uniti. La squadra infatti è arrivata seconda al penultimo mondiale per club, perdendo la finale contro il Real Madrid. Calciomercato Sampdoria – Un club arabo su un attaccante blucerchiato Manca poco ormai al termine della stagione e con la squadra che sembra salva qualche prima trattativa per il futuro prende corpo, sopratutto dal punto di vista delle cessioni. Non sono nuovissime le voci che vogliono Gastòn Ramirez ... Leggi su giornal

Vecchia conoscenza dell’Italia dove ha già vestito le maglie di Palermo, Sampdoria e Genoa, Ezequiel Munoz a inizio luglio si è svincolato dal Lanus dopo una sola stagione. Rientrato in patria dopo l’ ...

