ASUS ROG Phone 3 - anteprima

Il mercato gaming su smartPhone è in costante ascesa ed ASUS crede molto in questo settore e nelle sue potenzialità. Se il primo smartPhone gaming del brand ROG (Republic of Gamers) è stato visto come un esperimento, ed il suo sequel ROG Phone 2 (qui la nostra recensione) è stata una solida conferma, quest'anno il brand ha deciso di alzare ancora di più l'asticella presentando ufficialmente il ROG Phone 3, un vero e proprio concentrato tecnologico e di potenza gaming in un formato da smartPhone.ASUS ROG Phone 3 prosegue la strada avviata col primo modello e mantenuta col secondo, ma si spinge verso nuovi orizzonti, pur mantenendo il minimo comun denominatore coi precedenti modelli.

