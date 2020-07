Wanda Nara, l’allenamento è hot: top pronto ad esplodere (Di martedì 21 luglio 2020) Nuova incredibile foto di Wanda Nara. Lady Icardi scherza dopo aver fatto l’allenamento. Il top sportivo a stento riesce a contenere le sue forme Fonte foto: FacebookIn questo periodo Wanda Nara è “on fire” e sta deliziando i suoi numerosi e fedeli fan con degli scatti a dir poco provocanti. Ora che post-lockdown i programmi che conduceva in Italia sono stati annullati, la showgirl argentina si trova a Parigi dove il marito, nonché suo assistito – ricordiamo che lei fa da procuratore a Mauro Icardi – si è accasato dopo aver firmato per la squadra della capitale, il Paris Saint Germain. Come fa Wanda Nara ad avere un fisico così seducente? Lady Icardi, da come si può vedere dal suo profilo di Instagram, ... Leggi su chenews

