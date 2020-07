Varriale: “Conte? Non si esprime bene, ma ha migliorato l’Inter di Spalletti” (Di martedì 21 luglio 2020) Enrico Varriale ha analizzato le dichiarazioni di Antonio Conte dopo Roma-Inter 2-2, polemiche nei confronti della Lega Serie A, come usualmente capitato nel corso della sua esperienza da allenatore, seppur essa grandiosa. L’indole del pugliese non ha sorpreso il giornalista italiano, il quale ha così definito le uscite del tecnico nerazzurro durante ’90° Notte Gol’: “Antonio Conte fa quello che fanno spesso gli allenatori. A me non piace questo modo di fare, secondo me non è straordinariamente ed esteticamente bello da vedere. C’è una cosa però, e qui sono totalmente d’accordo con Conte: se noi diciamo che a Maurizio Sarri bisogna dare tre anni di tempo, adesso non dobbiamo fargli il processo perché arriva secondo con l’Europa League. È una stagione anomala, dovremmo ... Leggi su sportface

