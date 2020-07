UFFICIALE - Saldi anticipati in Campania, l'annuncio di De Luca: "Indispensabile per far respirare il commercio!" (Di martedì 21 luglio 2020) Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i propri canali social, toccando il tema dei Saldi che in Campania sono cominciati proprio nella giornata di oggi: "Abbiamo deciso di anticipare ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Saldi Saldi in Campania al via, ora è ufficiale. De Luca: 'Indispensabile partire prima' Salernonotizie.it I saldi non sono ancora ufficiali in Campania: è caos data tra annunci e slittamenti

Saldi in Campania al via, ora è ufficiale. De Luca: ‘Indispensabile partire prima’

“Abbiamo deciso di anticipare a questa mattina l’inizio dei saldi. Abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio. Siamo Convinti che questo potrà cons ...

