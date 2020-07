Ue: Labriola (Fi), 'ora Italia dimostri di essere Paese serio' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Conte in Europa ha vinto una partita ma certo non la guerra. Ora sarà necessario dimostrare di essere un Paese serio, riuscire ad utilizzare i fondi in maniera opportuna e in questo l'Italia non è mai stata un buon esempio”. Lo afferma, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Ue: Labriola (Fi), 'ora Italia dimostri di essere Paese serio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Labriola ora Ue: Labriola (Fi), 'ora Italia dimostri di essere Paese serio' Metro Ue: Labriola (Fi), 'ora Italia dimostri di essere Paese serio'

Ora sarà necessario dimostrare di essere un paese serio, riuscire ad utilizzare i fondi in maniera opportuna e in questo l'Italia non è mai stata un buon esempio”. Lo afferma, Vincenza Labriola, ...

Acelormittal: Labriola (FI), “Unica certezza incapacità Governo”

TARANTO – “Patuanelli ha fiducia nella trattativa con i franco-indiani, un ottimismo a dir poco immotivato. Dimentica i pasticci del governo Conte, a danno di lavoratori, cittadini, un intero territor ...

Ora sarà necessario dimostrare di essere un paese serio, riuscire ad utilizzare i fondi in maniera opportuna e in questo l'Italia non è mai stata un buon esempio”. Lo afferma, Vincenza Labriola, ...TARANTO – “Patuanelli ha fiducia nella trattativa con i franco-indiani, un ottimismo a dir poco immotivato. Dimentica i pasticci del governo Conte, a danno di lavoratori, cittadini, un intero territor ...