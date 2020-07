Ucraina, uomo con esplosivo sequestra bus con 20 persone, il video: "Combattere il sistema" (Di martedì 21 luglio 2020) Una ventina di persone sono state prese in ostaggio in Ucraina su un bus a Lutsk, a 400 chilometri dalla capital Kiev, da un uomo armato che avrebbe con sé dell’esplosivo.Le autorità fanno sapere che l’intera zona, nel centro di Lutsk, è stata isolata e che la polizia sta cercando di trattare con l’uomo per liberare gli ostaggi. 🇺🇦FLASH - Le terroriste désire que les ministres et oligarques d'#Ukraine, comme Avarov, Porochenko... ou encore le PR Zelensky fassent une vidéo d'eux-mêmes où ils se déclarent "terroristes de droit". Vidéo de #Lutsk en #Ukraine où un bus est pris en otage. (@PatilSushmit) pic.twitter.com/kOCNDvhUUe— La Plume Libre (@LPLdirect) July 21, 2020 Il ... Leggi su blogo

