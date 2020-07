Ubisoft tra scandali e comportamenti sessisti: Yves Guillemot si scusa pubblicamente (Di martedì 21 luglio 2020) E' un periodo di cambiamenti per Ubisoft: quasi due settimane dopo le indagini sul sistema sessista e le molestie sessuali all'interno dell'azienda e una settimana dopo l'annuncio delle dimissioni di Serge Hascoët, l'amministratore delegato Yves Guillemot, per la prima volta si è ufficialmente scusato.In un video interno distribuito ad oltre 18.000 dipendenti in tutto il mondo, Yves Guillemot ha iniziato annunciando di essere "davvero molto dispiaciuto" e che voleva ringraziare le persone che "condividevano le loro storie". Questa è la prima volta che il CEO si scusa pubblicamente. Tuttavia il video non è incentrato solo sulle scuse: infatti in casa Ubisoft c'è aria di cambiamenti drastici.Per 10 minuti, ... Leggi su eurogamer

Secondo l'inchiesta di Jason Schreier, Ubisoft era al corrente degli abusi e dei bulli tra i suoi dipendenti, ma chiudeva un occhio e dava contentini alle vittime.

Tuttavia anche questa volta qualcosa si interpose tra la volontà del team di sviluppo e il prodotto finale. Già nel 2014, ai tempi di Assassin's Creed Unity, molti utenti avevano criticato Ubisoft per

