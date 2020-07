UBI, cessione filiali nell’interesse di Intesa con pregiudizio per Banca (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – UBI Banca, su richiesta della Consob,, pubblica talune integrazioni all’informativa contenuta nel comunicato dell’emittente predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativamente all’OPS lanciata da Intesa Sanpaolo. Fra queste, una integrazione relativa alla possibilità che Intesa raggiunga la maggioranza ed assuma il controllo all’interno del CdA, pur con una prevalenza di amministratori indipendenti, ed alla valutazione della cessione del Ramo Bancario di 500 sportelli a BPER. Su questo punto, UBI precisa che il Consiglio di Amministrazione “consapevole dei propri doveri, nell’esprimere le valutazioni contenute nel Comunicato dell’Emittente ha debitamente preso in considerazione la possibile sussistenza di un interesse ... Leggi su quifinanza

