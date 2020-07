Traffico Roma del 21-07-2020 ore 17:00 (Di martedì 21 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane alle porte di Roma Est cose per lavori sulla Tiburtina tra Setteville da albuccione In entrambe le direzioni lavori in corso anche sulla via del mare ci sono cose da Vitinia ad Acilia verso Ostia sempre per lavori in corso code sulla via Ardeatina tra via di Torrenova del raccordo In entrambe le direzioni e poi all’altezza della Tenuta di tormarancia da via delle Sette Chiese a via di San Sebastiano verso Vigna Murata lavori di manutenzione lungo i binari di viale delle Milizie da piazza delle Cinque giornate all’intersezione con via ... Leggi su romadailynews

