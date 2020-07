Temù (Brescia), bufera sul sindaco Pasina: nel suo albergo busto di Mussolini e cimeli fascisti (Di martedì 21 luglio 2020) Temù, nell’albergo del sindaco Pasina il busto di Mussolini e cimeli fascisti E’ polemica sul sindaco di Temù, una cittadina della Val Camonica in provincia di Brescia: il primo cittadino, Giuseppe Pasina, è tra i proprietari di un albergo finito nella bufera perché espone una serie di cimeli fascisti e anche un busto di Benito Mussolini. All’interno della struttura, che si chiama hotel Avio, sono presenti infatti bottiglie di “vino nero per i camerati”, busti e fotografie del Duce, immagini del ventennio. Non manca neanche il cartello all’ingresso con la ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Temù Brescia