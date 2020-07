Temptation Island, le anticipazioni: Annamaria chiede il confronto (Di martedì 21 luglio 2020) L’edizione 2020 di Temptation Island entra nel vivo e sono ancora tantissimi i nodi da sciogliere. Stando alle anticipazioni della quarta puntata, in onda giovedì sera su Canale 5, vedremo una Antonella Elia in profonda crisi per l’atteggiamento del fidanzato. In più un nuovo falò di confronto sancirà l’addio al programma della terza coppia, dopo quelli di Sofia e Alessandro e di Ciavy e Valeria. Antonella Elia in piena crisi La quarta puntata di Temptation Island promette sorprese e continui colpi di scena. Secondo le anticipazioni, Antonella Elia sarà la protagonista indiscussa di questo nuovo appuntamento con il docu-reality dei sentimenti. I telespettatori vedranno l’ex gieffina in una profonda crisi a ... Leggi su thesocialpost

