Stefano De Martino fuori dal palinsesto: la decisione della Rai (Di martedì 21 luglio 2020) Dai nuovi palinsesti Rai, presentati ufficialmente negli scorsi giorni, spicca un’assenza che fa davvero rumore. Stefano De Martino non rientra nei piani della Tv di Stato, nonostante il recente successo dell’ultima edizione di Made in Sud che ha fatto registrare notevoli ascolti. Dietro la scelta si nascondono differenti motivazioni. Stefano De Martino fuori dai piani della Rai È tutto pronto, o quasi, per la programmazione della nuova stagione televisiva della Rai. Negli scorsi giorni sono stati presentati i palinsesti ufficiali, che hanno così sancito quali trasmissioni accompagneranno il pubblico nel corso della prossima stagione. Fra i tanti nomi e programmi presenti nell’elenco ... Leggi su thesocialpost

dmitrijkostov : roberto bolle e stefano de martino - infoitcultura : Made in Sud, Stefano De Martino provocato: “Fai pure il Marrone…” - VanityFairIt : «Tutto sembra aver trovato il giusto peso». Ma che sta succedendo tra Belén e Stefano De Martino? #Gossip… - TV_Italiana : Chiude in leggero calo #MadeInSud: lo show comico di #Rai2 con Stefano De Martino e Fatima Trotta ?? L'ultima punta… - infoitcultura : Stefano De Martino si sfoga in diretta su Belen: “E basta…a voi che ve ne fot..” -