Salvini: 'Accordo Ue è una fregatura grande come una casa' (Di martedì 21 luglio 2020) E' negativo il giudizio di Matteo Salvini sull' Accordo trovato dall'Unione europea . 'Ci adopereremo per evitare una fregatura che si intravede grossa come una casa in fondo al tunnel', ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset

AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - MediasetTgcom24 : Salvini: 'Accordo Ue è una fregatura grande come una casa' #matteosalvini - gualminielisa : Mentre #Salvini sbraita e torna al suo registro più becero parlando di Italia come enorme campo profughi, a Bruxe… - respirarultimo : RT @perchetendenza: #Salvinisomaro: Per chi afferma che se fosse stato Matteo Salvini a trattare con il Consiglio Europeo l'Italia non avre… - DomRainaldi : RT @AndreaScanzi: #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! -