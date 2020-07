Pontina, grosso incendio a bordo strada tra Pomezia e Castel Romano: lunghe file (Di martedì 21 luglio 2020) Un grosso incendio si è sviluppato verso le ore 13:30 nella vegetazione che costeggia via Pontina, all’altezza del chilometro 25+400, in direzione Roma. A causa del fumo e delle fiamme la circolazione verso la Capitale è fortemente rallentata e si sono formate lunghe file a partire da Pomezia nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia. Seguiranno aggiornamenti. Pontina, grosso incendio a bordo strada tra Pomezia e Castel Romano: lunghe file su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Un grosso incendio si è sviluppato verso le ore 13:30 nella vegetazione che costeggia via Pontina, all'altezza del chilometro 25+400, in direzione Roma. A causa del fumo e delle fiamme la circolazione ...