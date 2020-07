Pechino Express passa a Sky, ora è ufficiale: chi condurrà il programma? (Di martedì 21 luglio 2020) Le voci che sono circolate nei giorni scorsi in merito ad un possibile passaggio di Pechino Express da Rai Due a Sky hanno ora trovato conferma. Nel corso del pomeriggio della giornata di oggi è stato presentato il palinsesto della nuova stagione televisiva Sky 2020/2021, annunciando le novità e le conferme che riguardano l’intrattenimento, il … L'articolo Pechino Express passa a Sky, ora è ufficiale: chi condurrà il programma? proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

