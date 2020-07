Parchi della Colombo, avvistata una siringa nell’area verde: i residenti hanno paura (Di martedì 21 luglio 2020) Sempre non essere esclusa dal degrado del X Municipio neanche l’area dei Parchi della Colombo, dove nella giornata di ieri è stata ritrovata una siringa usata in terra. A riprendere la scena è stata la signora M. Imola, da sempre molto attiva politicamente nel quadrante dell’Infernetto e attenta ai fenomeni di degrado che toccano il quartiere dove risiede. La siringa è stata trovata dalla signora nella giornata di ieri mattina, mentre si apprestava a passeggiare nell’area verde. Nonostante questo spazio è rinomato per le numerose attività commerciali e sportive, in questo frangente purtroppo passa alle cronache per un brutto episodio di degrado. Un motivo di rilevanza che acquisisce importanza anche per la costante presenza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

