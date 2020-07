“Orgoglioso di essere italiano”. Conte sventola il Recovey Fund come un trofeo di guerra (Di martedì 21 luglio 2020) “Orgoglioso di essere italiani”. La sua è un’esultanza da stadio, degna di miglior causa. All’indomani dell’accordo Ue sul Recovery Fund Giuseppe Conte sventola il successo (parziale) come un trofeo di guerra, portato in trionfo dagli yesmen della sua maggioranza. Inizia di buon mattino su Facebook. Immortalato in una simbolica posa di esultanza, il premier definisce quella di lunedì (sfociata all’alba di martedì) una giornata storica”. Per proseguire in una conferenza stampa traboccante vanagloria e autocompiacimento. Conte: giornata storica, orgoglioso di essere italiano “Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro Paese. E ... Leggi su secoloditalia

