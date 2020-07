OnePlus presenta il suo nuovo “Nord”: prezzo super e grandi prestazioni (Di martedì 21 luglio 2020) Il brand cinese OnePlus ha lanciato il suo nuovo modello di smartphone, chiamato “Nord”. OnePlus è uno dei brand di smartphone che si sta affermando con più forza negli ultimi anni. L’attenzione allo sviluppo di prodotti di qualità a prezzi più bassi rispetto a Samsung e Apple gli ha permesso di arrivare anche in Europa e Stati Uniti. Arriva oggi la notizia del lancio del nuovo modello, che si chiamerà “Nord“. A stupire maggiormente è il prezzo. Lo smartphone infatti parte da 399 euro per la versione base 8/128 e arriva a 499 per la versione top 12/256. Già ad una prima occhiata si capisce subito che è un OnePlus: il prezzo da medio gamma infatti non va a danneggiare la qualità ... Leggi su bloglive

OnePlus presenta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : OnePlus presenta