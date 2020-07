Nicola Savino: “Linus come Mick Jagger, io come Keith Richards” (Di martedì 21 luglio 2020) “Linus come Mick Jagger, io come Keith Richards”. La modestia di Nicola Savino, insomma. Batman e Robin? Macchè. Celentano e Pozzetto? Ma figuriamoci. Noi siamo i Rolling Stones. Il conduttore radiofonico ha rilasciato una spiritosa intervista al Corriere della Sera dove racconta del rapporto tra lui e Pasquale Di Molfetta, in arte Linus. Entrambi figli di genitori pugliesi e milanesi d’adozione, ragazzi di periferia che si fanno strada nel mondo dello spettacolo, i due dj sono oramai fissi alla conduzione del programma mattutino Deejay Chiama Italia fin dal 1997. Si parte dalle misure in busta paga (“guadagna di più ancora lui”), poi ancora il segreto della longevità tra i due che ... Leggi su ilfattoquotidiano

