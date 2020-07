Meteo NAPOLI: SOLE e un po' di CALDO, novità non prima del weekend (Di martedì 21 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà caratterizzato dal rafforzamento dell'anticiclone, che favorirà CALDO con aumento dell'afa. Aria più fresca potrebbe giungere verso il weekend, ad alleggerire il CALDO afoso. Martedì 21: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Mercoledì 22: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Giovedì 23: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in ... Leggi su meteogiornale

lopennuto : @FBiasin Il gioco di Conte non è meno monocorde di quello di Icardi e le dichiarazioni fuori luogo del mister su sq… - NapoliOpen : Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - Scisciano : Si può colmare un vuoto?: Napoli, 20 Luglio – Parpoletta, una meravigliosa pappagallina, con la sua intelligenza e… - ilpadulo : #Napoli Sunny Oggi! Con un picco di 31 C e un minimo di 21 C.#Meteo - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Meteo a #Napoli: le previsioni di oggi 20 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo NAPOLI Meteo Napoli: bel tempo almeno fino a mercoledì 3bmeteo Il Napoli la spunta all’ultimo istante

NAPOLI,. Sul filo di lana la risolve per il Napoli Politano, al suo primo gol in maglia azzurra. La partita sembrava destinata a finire in pareggio quando, a un minuto dalla conclusione del recupero, ...

Citt metr. Napoli, messa in sicurezza 4 assi viari per... -2-

Napoli, 20 lug. (askanews) - Si proceder al rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica verticale e orizzontale; in corrispondenza dei tratti stradali oggetto di ripavimentazione sar ...

NAPOLI,. Sul filo di lana la risolve per il Napoli Politano, al suo primo gol in maglia azzurra. La partita sembrava destinata a finire in pareggio quando, a un minuto dalla conclusione del recupero, ...Napoli, 20 lug. (askanews) - Si proceder al rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica verticale e orizzontale; in corrispondenza dei tratti stradali oggetto di ripavimentazione sar ...