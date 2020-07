Johnny Depp: immagine distrutta per la star di Hollywood (Di martedì 21 luglio 2020) Non sarà un “picchiatore di mogli”, come sta emergendo dal processo londinese che lo vede contrapposto al britannico The Sun: ma certamente Johnny Deppe non esce bene da tutte le rivelazioni pronunciate davanti all’Alta Corte di Londra da accusa e difesa. Il ritratto dell’ex Pirata dei Caraibi è impietoso: alcolizzato, drogato, rimbambito dai vizi, incapace di frenare le asperità caratteriali della moglie che, alla fine dei conti, è quasi peggio di lui. Johnny Depp talmente drogato da essere incapace di mangiare un gelato, che impietosamente si scioglie sui suoi pantaloni. Johnny Depp con una falange mozzata da un colpo sferrato con un coccio di vetro da Amber. Johnny Depp preso a male parole, ... Leggi su velvetgossip

