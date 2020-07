Inter-Fiorentina, Iachini alla vigilia: “Soddisfati del lavoro, ora serve continuità” (Di martedì 21 luglio 2020) Giuseppe Iachini alla vigilia di Inter-Fiorentina, match della trentacinquesima giornata di Serie A Giornata di vigilia per la Fiorentina di Giuseppe Iachini, che domani sera affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A. L’allenatore dei viola ha presentato la sfida con i nerazzurri così. “Siamo soddisfatti perché il percorso di lavoro si sta sviluppato in maniera giusta. I ragazzi sono cresciuti tutti, era normale dopo il lungo stop che si potessero avere dei problemini. Andiamo avanti cercando di dare continuità alle prestazioni. Dalla ripresa, siamo la migliore ... Leggi su intermagazine

Da lui hanno imparato tantissimo sia Juric che Thiago Motta. Per me Juric andrà alla Fiorentina. C'ha provato anche il Cagliari ma lo vedo a Firenze". Ha evidenziato il noto agente. Sulla vicenda ...Alla vigilia della sfida contro l’Inter, il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato al sito ufficiale del club viola: “Siamo soddisfatti perché il percorso di lavoro si sta sviluppato in m ...