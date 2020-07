Inter, Conte e quel paragone particolare: “la Juventus è la miglior squadra d’Italia, dobbiamo prendere esempio” (Di martedì 21 luglio 2020) “La Juventus? Loro sono i migliori. E se vuoi crescere devi cercare di guardare ai migliori“. Antonio Conte indica l’obiettivo per la sua Inter: puntare al top. E in Italia la definizione calcistica di ‘top’ fa rima con Juventus, l’ex allenatore bianconero lo sa bene. Questa però non è nè una sviolinata alla sua ex squadra, nè una frecciatina ai nerazzurri, ma bensì un termine di paragone per far capire all’Inter quale sia lo standard da raggiungere per tornare grandi in Italia e in Europa. “La Juventus sta dominando in Italia, è il nono scudetto consecutivo che vince, è davanti agli altri in maniera importante. ... Leggi su sportfair

