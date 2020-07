Il focolaio di Coronavirus tra i migranti trasferiti in Basilicata dalla Sicilia (Di martedì 21 luglio 2020) Ci sono 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi dalla Sicilia in Basilicata dopo essere sbarcati sull’isola che sono positivi al Coronavirus SARS-COV-2, secondo i tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima sono risultati positivi tre migranti, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in isolamento in strutture di accoglienza. Il focolaio di Coronavirus tra i migranti trasferiti in Basilicata dalla Sicilia Nel bollettino della Protezione Civile in Basilicata sono comunque registrati zero contagi. il senatore Pasquale Pepe, capo del dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, è andato all’attacco ... Leggi su nextquotidiano

