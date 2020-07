Idratarsi e combattere il caldo: l’estate tra frutta e verdura. Ecco i consigli per vivere sani (Di martedì 21 luglio 2020) In estate arriva il grande caldo e questa situazione comporta alcuni rischi per il nostro corpo, dovuti agli sbalzi di temperatura a cui viene sottoposto il nostro corpo. In questi mesi, infatti, il calore aumenta la sudorazione e la dispersione dei liquidi corporei, di conseguenza c’è una regola che in estate non va assolutamente sottovalutata: Idratarsi spesso, sfruttando anche le proprietà di frutta e verdura. L’idratazione in estate e il fabbisogno di acqua Il 70% del nostro corpo è composto da acqua, dunque quando fa caldo l’organismo tende a impoverirsi di liquidi. È quindi richiesto un reintegro costante, per via delle gravi conseguenze che la disidratazione può avere sulla nostra salute. Una persona disidratata ... Leggi su lanotiziagiornale

Il caldo d’estate è inevitabile ma non tutti conoscono l’aiuto che gli integratori naturali possono dare quando la temperatura si alza e l’energia cala. Innanzitutto idratarsi è sempre la prima cosa d ...

Nell'acqua acqua sono disciolti sodio e magnesio che contribuiscono a rispondere in maniera efficace alla pressione giornaliera alla quale ognuno di noi, a suo modo è sottoposto. Ecco perché idratarsi ...

Il caldo d'estate è inevitabile ma non tutti conoscono l'aiuto che gli integratori naturali possono dare quando la temperatura si alza e l'energia cala. Innanzitutto idratarsi è sempre la prima cosa d ...