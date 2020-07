I documenti falsi dei positivi del focolaio di Ostia e il problema dei tracciamenti (Di martedì 21 luglio 2020) C’è un problema di documenti falsi nel focolaio di Ostia. La polizia sta indagando sulle effettive residenze dei cittadini provenienti da paesi a rischio che vivono sul litorale dopo la chiusura dello stabilimento balneare a Ostia e del ristorante di Dragona dopo la sparizione di uno dei positivi al Coronavirus SARS-COV-2. I documenti falsi dei positivi del focolaio di Ostia e il problema dei tracciamenti Il Messaggero scrive che la polizia locale sta indagando sulle residenze effettive di cinquemila cittadini stranieri e sull’autenticità dei loro documenti, perché pensa che in molti abbiano acquisito ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : I documenti falsi dei positivi del focolaio di Ostia e il problema dei tracciamenti - Noovyis : (I documenti falsi dei positivi del focolaio di Ostia e il problema dei tracciamenti) Playhitmusic -… - Notiziedi_it : Finanziamenti con documenti falsi, arrestato truffatore assai incapace - lubenasich : @Andrea_V_73 @itinagli Ma come fai a presentatrti con i documenti in regola dopo quello che hai fatto per 40 anni e… - claudio301065 : RT @Graroar: @claudio301065 Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute… -