Giorgia Meloni il Recovery Fund l’ha preso bene (Di martedì 21 luglio 2020) A differenza del suo compagno di mille avventure Matteo Salvini, Giorgia Meloni ha preso bene il Recovery Fund e ha riconosciuto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte ” è uscito in piedi ma poteva e doveva andare meglio”. La leader di Fratelli d’Italia critica i rebates e legge male la questione del freno di emergenza, che semmai è stato depotenziato nell’accordo finale rispetto alle bozze che circolavano nei giorni scorsi e parla a sproposito di “tasse su colossi extraeuropei e finanza speculativa” che non sono mai state in discussione. Ma nel complesso la sua lettura è molto diversa da quella del Capitano: È stato sbagliato dare per acquisiti i 500 miliardi di sussidi proposti da Merkel e Macron e poi aprire a un ... Leggi su nextquotidiano

