Foligno, il lockdown non ferma la violenza sulle donne. A breve un nuovo Cav (Di martedì 21 luglio 2020) Proseguirà anche in futuro il corso di disostruzione pediatrica, da ottobre a dicembre,, così come l'iniziativa "Ti leggo una storia di martedì". Importantissima la rimodulazione dei contratti con le ... Leggi su rgunotizie

gabrielesalari : E si torna a viaggiare in #treno dopo il lockdown, oggi Foligno-Roma e domani Roma-Argentario, con posti vuoto accanto si viaggia bene! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Foligno lockdown Foligno, dopo il lockdown ripartono i concorsi in caserma Rgunotizie.it Allerta meteo, chiuso l'incrocio di Marina di Modica Modica

Dopo aver preso l'autobus per Catania e il treno fino a Foligno, si è sentita male. A Foligno — chiarisce il direttore sanitario, Luca Sapori, tramite l'Usl Umbria 2 — non ci sono ricoveri di pazienti ...

Libri, Lucrezia Sarnari presenta ‘Vie di Fuga’ dal vivo: tour fa tappa a Perugia

Finalmente dal vivo. Dopo quelle a distanza per il lockdown, la giornalista e scrittrice Lucrezia Sarnari ha iniziato a presentare il suo nuovo romanzo “Vie di Fuga”. Sarà a Perugia mercoledì 22 lugl ...

Dopo aver preso l'autobus per Catania e il treno fino a Foligno, si è sentita male. A Foligno — chiarisce il direttore sanitario, Luca Sapori, tramite l'Usl Umbria 2 — non ci sono ricoveri di pazienti ...Finalmente dal vivo. Dopo quelle a distanza per il lockdown, la giornalista e scrittrice Lucrezia Sarnari ha iniziato a presentare il suo nuovo romanzo “Vie di Fuga”. Sarà a Perugia mercoledì 22 lugl ...