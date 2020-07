Entella-Perugia: formazioni e dove vederla (Di martedì 21 luglio 2020) Venerdì 24 Luglio alle ore 21:00 nello Stadio Comunale di Chiavari si disputerà la partita Entella-Perugia. In pochi ad inizio stagione avrebbero scommesso su un Perugia invischiato fino alla fine nella lotta per non retrocedere ma a tre gare dal termine la situazione è questa. Le ultime sei partite in cui sono stati raccolti solo 3 punti e il contemporaneo aumento di passo di tutte le altre contendenti hanno portato gli umbri a contendersi la salvezza rispetto ad un posto nei playout con un’altra candidata per la A, il Pescara. La trasferta in Umbria sarà complicata perché l’Entella, a cui manca davvero poco per salvarsi, si è dimostrata squadra valida per la categoria rispetto ai timori della vigilia. Poche sconfitte casalinghe ed un ruolino di ... Leggi su sport.periodicodaily

CLASSIFICA: Benevento 80; Crotone 62; Spezia 56; Pordenone 55; Frosinone 53; Cittadella 52; Salernitana 51; Pisa 50; Empoli 48; Chievo ed Entella 47; Ascoli 45; Cremonese e Venezia 44; Pescara e ...

Il ‘Grifo’ riabbraccia Massimo Oddo che accompagnerà la squadra da qui a fine stagione, con un nuovo esordio in casa della Virtus Entella. Attraverso il proprio account Instagram, l’ormai ex ...

