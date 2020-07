Demet Ozdemir paparazzata in costume, c’è chi la critica ma su Twitter i fan la difendono (Di martedì 21 luglio 2020) Demet Ozdemir è un’attrice molto in voga negli ultimi tempi grazie soprattutto alla sua interpretazione in Daydreamer, in onda su Canale 5, dove il suo personaggio Sanem intrattiene una coinvolgente storia d’amore con il bellissimo Can Yaman. Tuttavia, nelle ultime ore l’attrice turca di origini bulgare ha subito delle critiche su Twitter. Il motivo? Alcune foto scattate dai paparazzi, che la mostrano in costume. Nelle foto si vede la bella Demet Ozdemir che prende il sole assieme a due suoi amici a Turkbuku, una città situata sulla costa sud-occidentale della Turchia: un luogo incantevole, costellato da hotel di lusso e ville pregevoli che lo rendono meta ideale per i personaggi famosi. Alcuni utenti non hanno apprezzato queste ... Leggi su nonsolo.tv

