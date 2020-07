Conte la spunta sui frugali, 82 miliardi a fondo perduto all’Italia e 127 di prestiti: "Ora il paese riparte" (Di martedì 21 luglio 2020) "Ora possiamo far ripartire l’Italia" dice un soddisfatto Giuseppe Conte al termine del lunghissimo Consiglio europeo che ha visto vincere la linea dell’Italia e degli altri paesi del Sud Europa - grazie al decisivo sostegno di Germania e Francia - a Bruxelles. "Merkel e Macron salvano l’Italia" titolano e/o commentano stamattina i giornali di area centrodestra e non solo. In realtà salvando l’Italia - ma anche Spagna, Grecia, Portogallo e cosi via - è chiaro che Berlino e Parigi salvano anche se stessi e l’Ue, contro l’egoismo miope dei falchi del Nord, i frugali Olanda, Austria, Danimarca, Svezia e Finlandia.Salvo è il disegno europeo che (sicuramente migliorabile) in queste oltre 90 ore di accesissimo confronto ha rischiato di naufragare, probabilmente senza possibilità di salvataggio. ... Leggi su blogo

