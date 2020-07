Claudia Galanti si racconta: 'In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita' (Di martedì 21 luglio 2020) Lutto per Claudia Galanti: il padre è morto all'improvviso 2 luglio 2020 Claudia Galanti sulla morte della figlia: 'Ho sbagliato a non fare l'autopsia, qualcosa non mi è chiaro' 5 novembre 2019 Sulle ... Leggi su today

Claudia Galanti, storia di una rinascitaUn'esistenza costellata di tragedie e cadute, quella di Claudia Galanti, la bellissima sudamericana che nei primi anni 2000 spopolava in tv e in calendari sexy ...

Claudia Galanti si racconta: “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita”

Sulle spalle di Claudia Galanti grava tutto il peso di prove difficili da sopportare e superare: la morte di una figlia di pochi mesi, la separazione dal marito, l’arresto del padre dei suoi figli, la ...

