“Che schiaffo!”. Maddalena Corvaglia, il due di picche arriva direttamente dal super vip (Di martedì 21 luglio 2020) Maddalena Corvaglia, ex velina del tg satirico di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia’, è tornata alla ribalta della cronaca per una notizia che ha lasciato perplessi in molti e scontentato i fan. La showgirl infatti avrebbe rifiutato l’offerta di Endemol e di Alfonso Signorini di far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A raccontare il retroscena è il sito Dagospia. Un rifiuto che potrebbe essere dovuto al fatto che la Corvaglia sta prendendo in considerazione altre offerte professionali. A pochi mesi di distanza dall’inizio della quinta edizione del popolare reality targato Mediaset si susseguono le indiscrezioni circa i provinati. Il sito TvBlog aveva riferito nei giorni scorsi che oltre alla Corvaglia tra i personaggi noti dello showbiz che hanno fatto i ... Leggi su caffeinamagazine

