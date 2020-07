Capri e Ischia le isole della Campania prese d'assalto via mare senza controlli (Di martedì 21 luglio 2020) Leggo che invece " aggiunge Ferrandino " che amministratori più responsabili come il sindaco di Ponza addirittura hanno vietato gli sbarchi dei diportisti se non sono preventivamente autorizzati». E ... Leggi su positanonews

«Dove sono i controlli a bordo di navi ed aliscafi che la Capitaneria di Porto di Napoli aveva annunciato di voler predisporre per far rispettare le norme anticovid19?». La domanda corre sui social, d ...

Com'è il golfo di Napoli visto dallo spazio

Le sonde Sentinel dell'Esa uniscono in un unico scatto tre anni di traffico marittimo al largo del porto del capoluogo partenopeo L’immagine che vi presentiamo, diffusa dall’Agenzia spaziale europea, ...

