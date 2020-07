Cagliari, c’è il via libera per Pavoletti: l’attaccante vuole tornare in campo (Di martedì 21 luglio 2020) È sempre più vicina la luce in fondo al tunnel per Leonardo Pavoletti. Nella giornata odierna Christian Fink, professore che aveva operato l’attaccante a Innsbruck, ha dato il via libera per il percorso di “atletizzazione” che nel giro di qualche mese dovrebbe riportare Pavoloso al pari dei compagni di squadra in vista della prossima stagione. Ma l’obiettivo è quello di registrare quantomeno una presenza simbolica, ancor prima della fine del campionato. Non è esclusa infatti una presenza in panchina o addirittura in campo. da parte dell’attaccante della formazione sarda, in questo finale di stagione con particolare attenzione a Cagliari-Juventus, ultima gara interna del centenario del club. Intanto Pavoletti festeggia la bella notizia sui social ... Leggi su sportface

