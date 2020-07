“Basta!!!”. Stefano De Martino, quando è troppo è troppo. E arriva la sfuriata in diretta (Di martedì 21 luglio 2020) Oramai non ci si ferma davanti a niente per parlare del gossip sulla vita sentimentale di Stefano De Martino. Ieri sera la questione ha fatto irruzione anche nell’ultima puntata di Made in Sud. I comici dello show di Rai 2 continuano a fare battute sui presunti flirt del conduttore dopo l’addio a Belen, ma stavolta è lo stesso Stefano a impossessarsi del palco per sfogarsi contro i rumors che lo riguardano: “E basta! Sono mesi che parlate e scrivete! Sono fidanzato o non sono fidanzato? Ma a voi che ve ne fot*e?!” ha detto. Un siparietto molto divertente che dimostra auto ironia da parte di De Martino, che tra l’altro, già altre volte è diventato oggetto di battute comiche e si è sempre prestato al gioco. Chissà però che in quello sfogo, ovviamente ... Leggi su caffeinamagazine

graziellacesari : RT @MauraBracaloni: Intervistato il dottor Stefano Manera, anestesista rianimatore che ha prestato servizio all'ospedale Papa Giovanni XXII… - MauraBracaloni : Intervistato il dottor Stefano Manera, anestesista rianimatore che ha prestato servizio all'ospedale Papa Giovanni… - dodi_stefano : RT @La_manina__: Che poi ve lo immaginate, al posto di Conte, il bonzo felpato a grufolare frasi come 'non accettiamo lezioncine, letterine… - softobrievn : alazato a casissimo il braccio HAHAHAH e poi alla fine ho salutato solo lui perché lui ha salutato me e basta. boh… - Panda_Seduto : @talebian_ @CarpeDiemSilvio @AzzolinaLucia @LaCastelliM5s Se ti fidi di quello che dice il nanopatologo e farmacolo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Basta” Stefano Medio Oriente, il Libano reagisce a una possibile epidemia di Coronavirus Difesa e Sicurezza